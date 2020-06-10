В Ярославле ночью горела пиццерия
Пожар начался около полуночи в пиццерии на улице Свободы в Ярославле. На месте работали 28 спасателей и 8 машин спецтехники. Возгорание произошло на кухне заведения, предположительно, причиной стало короткое замыкание, но точно это предстоит выяснить специалистам.
Пожарные быстро справились с огнем, никто из персонала не пострадал. Посетителей в пиццерии, естественно, не было, так как она, как и все остальные ярославские кафе и рестораны, сейчас работает только на вынос. Возобновит ли общепит свою работу, пока не известно. Из-за коронавируса ресторанный бизнес и так несет огромные убытки, а подобное ЧП и Вов се может поставить крест на бизнесе.
ИСТОЧНИК KP.RU