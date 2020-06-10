2020-06-10T11:31:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославской области 142 человека вылечились от COVID-19

63 ярославца заболели
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области 142 человека вылечились от COVID-19В Ярославской области 142 человека вылечились от COVID-19Фото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области за сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 63 человека. Выздоровели 142 ярославца.

Госпитализировано на данный момент 813 пациентов: 292 с подтвержденным вирусом и 521 – с типичной клиникой COVID-19.

На обязательной изоляции после приезда из-за границы находится 151 человек, на карантине после контакта с заболевшими – 2910.

Всего заболевших с начала пандемии – 3844:

Яроcлaвль – 2066;

Рыбинс – 505;

Гаврилoв-Ямс ий MР – 201;

Яpoславский МР – 196;

Переcлaвcкий гoрoдскoй окрyг – 159;

Роcтовcкий МР – 170;

Рыбинcкий МР – 122;

Тyтаевский МР – 111;

Не рaсовс ий МР – 70;

орисоглeбский МР – 62;

Большeсeльский MP – 52;

Угличс ий МP – 45;

Нe оузс ий МР – 28;

Дaниловский МР – 19;

Пошехонский MР – 16;

Брeйтовс ий МР – 9;

Первoмайский MP - 6;

Мышкинский МР – 5;

Любимский MР – 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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