2020-06-10T11:02:01+03:00
Общество

День России в Ярославле отметят в онлайн-режиме

Массовых мероприятий не будет
Светлана Крутикова
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12 июня большая часть мероприятий пройдет в онлайн-режиме12 июня большая часть мероприятий пройдет в онлайн-режимеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ярославцы смогут поучаствовать в празднике, не выходя из дома. 12 июня большая часть мероприятий, посвященных Дню России, пройдет в онлайн-режиме. Такое решение приняли в связи с угрозой распространения COVID-19.

- Мы предлагаем жителям города принять участие в акции «Окна России» и украсить окна своих домов цветами, триколором и рисунками, - сказала заместитель мэра по социальной политике Елена Новик.

В День России в 18 дворах Ярославля пройдут концерты, которые подготовили городские учреждения культуры и молодежной политики. Кроме того, в 12 часов ярославцы присоединятся к общероссийскому исполнению гимна.

В планах реализовать еще и арт-проект. На стене общежития медакадемии на проспекте Октября художники нарисуют собирательный образ врача, который держит в руках земной шар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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