В Ярославле ищут женщину со светлыми волосами

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:13:22+03:00

Она вышла из дома 8 июня и не вернулась

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В Ярославской области полиция и добровольцы ищут 42-летнюю Наталью Умярову (Филиппову). Она ушла из дома 8 июня и до сих пор о ней ничего не известно. Женщина может быть в Ярославле или в Москве.

Пропавшая плотного телосложения, рост 164 сантиметра, со светлыми окрашенными волосами, зелеными глазами. Была одета в белую футболку, серые брюки и светлые кроссовки, при себе была бежевая сумка.

Если вам что-либо известно о местонахождении Натальи Умяровой, сообщите по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU