В Ярославле ищут женщину со светлыми волосами
Она вышла из дома 8 июня и не вернулась
В Ярославской области ищут 42-летнюю Наталью Умярову. ФОТО: группа "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Ярославская область" ВКонтакте
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В Ярославской области полиция и добровольцы ищут 42-летнюю Наталью Умярову (Филиппову). Она ушла из дома 8 июня и до сих пор о ней ничего не известно. Женщина может быть в Ярославле или в Москве.
Пропавшая плотного телосложения, рост 164 сантиметра, со светлыми окрашенными волосами, зелеными глазами. Была одета в белую футболку, серые брюки и светлые кроссовки, при себе была бежевая сумка.
Если вам что-либо известно о местонахождении Натальи Умяровой, сообщите по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или по номеру 112.
ИСТОЧНИК KP.RU