В Ярославской области определили порядок поступления в 10 классы

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:30:26+03:00

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В Ярославской области определились с порядком поступления школьников в 10 классы. В этом году набор проводят 234 школы региона, а поступать планируют около 6 тысяч человек. Для приема в 10 класс нужно написать заявление.

- Согласно федеральному государственному стандарту для старшеклассников организуется профильное обучение: открываются гуманитарные, естественно-научные, социально-экономические, технологические и универсальные классы, - пояснила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Каждая школа сама определяет и какие классы в ней будут, и сколько учеников она наберет по каждому профильному направлению. В универсальном классе определяются предметы, которые школьник сможет изучать углубленно.

За 9 дней до индивидуального отбора вся информация должна быть размещена на официальном сайте образовательного учреждения и на информационном стенде школы.

Индивидуальный отбор происходит путем составления рейтинга учеников и не зависит от их места жительства. А рейтинг, в свою очередь, складывается из баллов. Для универсального класса – это средний балл аттестата об основном общем образовании. Считается он просто: складываются все оценки, а потом сумма делится на их количество.

Для профильных классов перед подсчетом среднего балла сначала нужно привести отметки по профильным предметам в соответствие с балльной шкалой. Если профильный предмет изучался на базовом уровне, то отметка пересчитывается с коэффициентом 1,0, то есть остается прежней. Если уровень был углубленным, то применяется коэффициент 1,25.

Плюс балл – если школьник собирается остаться в своей прежней школе, балл добавляется, если в той школе, где он раньше учился, нет десятых классов.

При равном количестве баллов в первую очередь преимущество имеют победители и призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, во вторую – обладатели грамот победителя или призера регионального чемпионата «Молодые профессионалы» и чемпионата Ярославской области «Юниор профи». Фору перед остальными поступающими имеют победители и призеры конференций и конференций по профильному направлению. После этой категории рассматриваются те, кто получил наибольшее количество баллов в онлайн-собеседовании.

ИСТОЧНИК KP.RU