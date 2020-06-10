2020-06-10T10:01:16+03:00
Общество

В Ярославской области начали производить стеклосетку

В проект вложили более 175 миллионов рублей
Светлана Крутикова
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Сейчас стеклосетка проходит международную сертификациюСейчас стеклосетка проходит международную сертификациюФото: Правительство Ярославской области
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В Переславле-Залесском начали производить стеклосетку. В этот инвестиционный проект вложили более 175 миллионов рублей.

- Ранее стеклосетка завозилась исключительно из-за рубежа. Теперь такую продукцию предлагает российскому рынку переславское предприятие, - отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Чтобы реализовать проект, в лизинг приобрели современную производственную линию. С ее помощью можно изготавливать до полутора миллионов квадратных метров стеклосетки в месяц. Эту продукцию используют при изготовлении строительных и отделочных товаров.

Сейчас стеклосетка проходит международную сертификацию. После этого продукцию можно будет поставлять за рубеж. Некоторые предприятия Германии уже заинтересовались переславской стеклосеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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