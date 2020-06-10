2020-06-10T09:30:53+03:00
Общество

В Ярославской области мошенница под видом соцработника обокрала пенсионерку

Злоумышленница отвлекала потерпевшую разговорами о бесплатных продуктах
Светлана Крутикова
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Мошенница украла у пенсионерки 65 тысяч рублейМошенница украла у пенсионерки 65 тысяч рублейФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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89-летняя жительница Пошехонского района лишилась 65 тысяч рублей. Пенсионерку обокрал лжесоцработник.

Полиция установила, что к потерпевшей пришла женщина и представилась социальным работником. Злоумышленница некоторое время общалась с хозяйкой дома, отвлекая ее разговорами о предоставлении бесплатных продуктов. Когда «гостья» ушла, пенсионерка обнаружила пропажу денег.

Оперативники нашли подозреваемую. Ею оказалась 41-летняя жительница Рыбинского района, которая уже привлекалась к уголовной ответственности

- Женщина во всем призналась и вернула пенсионерке украденные деньги. В настоящее время устанавливается причастность подозреваемой к аналогичным преступлениям, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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