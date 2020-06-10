В Ярославской области мошенница под видом соцработника обокрала пенсионерку
89-летняя жительница Пошехонского района лишилась 65 тысяч рублей. Пенсионерку обокрал лжесоцработник.
Полиция установила, что к потерпевшей пришла женщина и представилась социальным работником. Злоумышленница некоторое время общалась с хозяйкой дома, отвлекая ее разговорами о предоставлении бесплатных продуктов. Когда «гостья» ушла, пенсионерка обнаружила пропажу денег.
Оперативники нашли подозреваемую. Ею оказалась 41-летняя жительница Рыбинского района, которая уже привлекалась к уголовной ответственности
- Женщина во всем призналась и вернула пенсионерке украденные деньги. В настоящее время устанавливается причастность подозреваемой к аналогичным преступлениям, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU