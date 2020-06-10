2020-06-10T09:00:50+03:00
Общество

В Ярославской области дочери не пускали в квартиру собственного отца

К решению вопроса подключились судебные приставы
Светлана Крутикова
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Судебные приставы передали мужчине ключи от жилья и вселили егоСудебные приставы передали мужчине ключи от жилья и вселили егоФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Житель Мышкина не мог попасть в собственную квартиру. Две дочери не пускали родного отца-пенсионера даже на порог.

Изгнанный из квартиры мужчина обратился в суд и выиграл дело. Несмотря на вынесенное решение, дочери отказывались пускать отца в дом. Тогда в семейный конфликт пришлось вмешаться судебным приставам.

В отношении сестер возбудили исполнительное производство и предупредили их об административной ответственности за неисполнение решения суда. Однако ситуация не изменилась.

- Дочери по-прежнему не пускали в квартиру своего отца. Тогда назначили дату принудительного вселения. В назначенный день судебные приставы в присутствии понятых передали мужчине ключи от жилья и вселили его, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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