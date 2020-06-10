2020-06-10T08:30:27+03:00
Общество

В Рыбинске на воду спустили новую «Комету»

Судно отправят в Крым
Светлана Крутикова
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После испытаний судно отправится на Черное море. ФОТО: пресс-служба судостроительного завода "Вымпел"После испытаний судно отправится на Черное море. ФОТО: пресс-служба судостроительного завода "Вымпел"
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Вчера, 9 июня, в Рыбинске на воду спустили новое судно. Это уже третья «Комета», которую построил местный судостроительный завод.

«Комета» может развивать скорость до 65 километров в час и за один рейс перевозить до 120 человек. На судне есть салоны эконом- и бизнес-класса, кондиционеры. Установлены кресла авиационного типа с откидными спинками и складными столиками. Остекление на судне сделано двойное, с защитой от возгорания.

«Комете» предстоит пройти швартовные испытания, после этого она отправится на Черное море. Два аналогичных судна с 2018 года работают по маршруту Севастополь - Ялта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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