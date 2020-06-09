В квартире жилого дома в Ярославле обрушился потолок

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:38:45+03:00

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ЧП произошло 2 июня в доме №41 на улице Пирогова. В одной из квартир, где проживает семья с двумя несовершеннолетними детьми, частично обрушился потолок. К счастью, в момент обрушения жильцов дома не было. Практически с криком о помощи обратилась в соцсетях соседка пострадавшей семьи.

- Хотелось бы предать огласке! В квартире дома №41 на улице Пирогова рухнул потолок 2 июня. Дом аварийный с 15-го года, крыши нет совсем (одни дыры), управляющий компании нет (отказались давно). Вызвали ЖЭК, пришли, посмотрели и ушли. В администрации Фрунзенского района сказали, что могут только комнату в общежитии дать (у людей двое несовершеннолетних детей). Я живу под этой квартирой и переживаю, что они просто скоро приедут ко мне, в 19-м году сама судилась с мэрией Ярославля. Но мне сказали, что денег на расселение нет (было три суда, на два из которых они просто не пришли). Куда ещё обратиться? Неделя прошла, дыру так и не заделали, - написала жительница аварийного дома.

По факту обрушения потолка СК России по Ярославской области организовал доследственную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU