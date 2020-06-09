В Ярославской области открылись ярмарки и рынки

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:41:22+03:00

Там теперь торгуют не только продуктами, но и промтоварами

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В Ярославской области открылись все девять рынков и больше 80 ярмарок. Они расширили свой ассортимент и теперь продают не только продукты питания, но и промтовары: одежду, обувь, предметы быта, игрушки, детские товары и многое другое. Раньше была разрешена только продаже еды и товаров первой необходимости.

С понедельника, 8 июня, приступили к работе и некоторые непродовольственные магазины. На данный момент получили право открыться торговые точки площадью не более 400 квадратов, имеющие отдельный вход с улицы. Также есть ограничения по количеству посетителей за раз.

- В зависимости от складывающейся эпидемиологической обстановки будет решаться вопрос открытия и других объектов торговли, - сказала директор департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Валентина Шишина.

ИСТОЧНИК KP.RU