В Ярославской области открылись ярмарки и рынки
В Ярославской области открылись все девять рынков и больше 80 ярмарок. Они расширили свой ассортимент и теперь продают не только продукты питания, но и промтовары: одежду, обувь, предметы быта, игрушки, детские товары и многое другое. Раньше была разрешена только продаже еды и товаров первой необходимости.
С понедельника, 8 июня, приступили к работе и некоторые непродовольственные магазины. На данный момент получили право открыться торговые точки площадью не более 400 квадратов, имеющие отдельный вход с улицы. Также есть ограничения по количеству посетителей за раз.
- В зависимости от складывающейся эпидемиологической обстановки будет решаться вопрос открытия и других объектов торговли, - сказала директор департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Валентина Шишина.
ИСТОЧНИК KP.RU