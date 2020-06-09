2020-06-09T15:07:52+03:00
Общество

Добрынинский мост в Ярославле могут открыть через 10 дней

Но это не точно
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Работы на Добрынинском мосту в Ярославле продлятся еще минимум 10 днейРаботы на Добрынинском мосту в Ярославле продлятся еще минимум 10 днейФото: Полина Вачнадзе
Изменить размер текста:

Работы на Добрынинском мосту в Ярославле продлятся еще минимум 10 дней, а может даже и больше.

Напомним, что путепровод после большого ремонта открыли в середине мая, а уже 29 числа вновь закрыли из-за обнаруженных дефектов. Как тогда пояснили в мэрии, эксперты научно-исследовательского института мостов и гидротехнических сооружений произвели перерасчет несущей способности пролетных строений и выявили критичные значения для безопасности эксплуатации путепровода. Понадобилось дополнительное обследование.

Сейчас, по словам руководителя ДГХ Ярослава Овчарова, сейчас ремонтируются опоры и идут подготовительные работы под обналичивание балок. В общем, закрыт мост будет еще как минимум 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области открылись ярмарки и рынки
Добрынинский мост в Ярославле могут открыть через 10 дней
Ярославский департамент здравоохранения открестился от найденных в лесу лекарств
В Ярославле утка-мама вела своих утят по дороге
Следователи выяснят, кто устроил свалку лекарств в лесу под Ярославлем
Ярославцы могут задать вопросы начальнику регионального УВД
Коронавирус в Ярославской области: заболели 67 человек, вылечились - 130
В День пивовара «Балтика» проведет онлайн-экскурсию сразу по 8 заводам
В Ярославле увеличится плата за содержание и ремонт жилья
Затянуло в омут: в Рыбинске утонул 16-летний подросток
Рыбинец лишился ценных монет при переезде
Выплаты получат буфетчики и уборщики. В Ярославской области начали выплачивать региональные надбавки медикам
Под Ярославлем нашли свалку просроченного медицинского препарата
Ярославец задолжал своим детям полмиллиона рублей по алиментам
Парад Победы в Ярославле в 2020 году: как будет проходить
В Ярославской области налог для самозанятых введут с 1 июля
Рыбинцам предлагают украсить окна ко Дню России
Ярославец, до смерти избивший сожительницу, предстанет перед судом
Новорожденных лосят-сирот из Ярославской области отправили в Костромскую
На оборудование для ярославских больниц выделят 112 миллионов рублей
Ярославец пытался пронести пистолет в суд
Ярославцев просят помочь щенку, которого хозяева выбросили с балкона