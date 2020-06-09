Добрынинский мост в Ярославле могут открыть через 10 дней

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:07:52+03:00

Работы на Добрынинском мосту в Ярославле продлятся еще минимум 10 дней Фото: Полина Вачнадзе

Но это не точно

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Работы на Добрынинском мосту в Ярославле продлятся еще минимум 10 дней, а может даже и больше.

Напомним, что путепровод после большого ремонта открыли в середине мая, а уже 29 числа вновь закрыли из-за обнаруженных дефектов. Как тогда пояснили в мэрии, эксперты научно-исследовательского института мостов и гидротехнических сооружений произвели перерасчет несущей способности пролетных строений и выявили критичные значения для безопасности эксплуатации путепровода. Понадобилось дополнительное обследование.

Сейчас, по словам руководителя ДГХ Ярослава Овчарова, сейчас ремонтируются опоры и идут подготовительные работы под обналичивание балок. В общем, закрыт мост будет еще как минимум 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU