Добрынинский мост в Ярославле могут открыть через 10 дней
Работы на Добрынинском мосту в Ярославле продлятся еще минимум 10 дней, а может даже и больше.
Напомним, что путепровод после большого ремонта открыли в середине мая, а уже 29 числа вновь закрыли из-за обнаруженных дефектов. Как тогда пояснили в мэрии, эксперты научно-исследовательского института мостов и гидротехнических сооружений произвели перерасчет несущей способности пролетных строений и выявили критичные значения для безопасности эксплуатации путепровода. Понадобилось дополнительное обследование.
Сейчас, по словам руководителя ДГХ Ярослава Овчарова, сейчас ремонтируются опоры и идут подготовительные работы под обналичивание балок. В общем, закрыт мост будет еще как минимум 10 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU