Ярославский департамент здравоохранения открестился от найденных в лесу лекарств
В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области пояснили, что не имеют никакого отношения к просроченным лекарствам, которые нашли в лесу.
- Лекарственные препараты указанных производителей для льготных категорий граждан Ярославской области не закупались. Лекарства с истекшим сроком годности уничтожаются в специальном порядке специальными организациями. За последние 4 года в регионе ни разу лекарственные препараты не уничтожались, - сказали в ведомстве.
А тем временем, СКР по Ярославской области инициировал проверку по факту обнаружения медикаментов.
ИСТОЧНИК KP.RU