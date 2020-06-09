2020-06-09T14:43:22+03:00
Общество

Ярославский департамент здравоохранения открестился от найденных в лесу лекарств

И пояснил, что за последние 4 года препараты ни разу не уничтожались
Полина Вачнадзе
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Ярославский департамент здравоохранения открестился от найденных в лесу лекарств. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтактеЯрославский департамент здравоохранения открестился от найденных в лесу лекарств. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте
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В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области пояснили, что не имеют никакого отношения к просроченным лекарствам, которые нашли в лесу.

- Лекарственные препараты указанных производителей для льготных категорий граждан Ярославской области не закупались. Лекарства с истекшим сроком годности уничтожаются в специальном порядке специальными организациями. За последние 4 года в регионе ни разу лекарственные препараты не уничтожались, - сказали в ведомстве.

А тем временем, СКР по Ярославской области инициировал проверку по факту обнаружения медикаментов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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