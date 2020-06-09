В Ярославле утка-мама вела своих утят по дороге
Мимимишное видео опубликовала ярославна в соцсетях
Утку и утят проводили до места назначения. Скриншот с видео Евгении Завриной
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Маму-утку с несколькими утятами заметили ярославцы на проспекте Фрунзе около ТЦ «Адмирал». Пернатые вышагивали вдоль дороги, от машин старались держаться подальше.
Автор видео вызвалась проводить многодетную мать до места назначения.
- Довела их до леса, что за техникумом, у нас там на Судостроителей озеро с утками, очень богат район утками, - рассказала Евгения Заврина.
- Наши дядьковские утки самые бесстрашные, - пишут ярославцы в соцсети.
Мама-утка ведет утят по дороге.Евгения Заврина
ИСТОЧНИК KP.RU