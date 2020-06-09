В Ярославле утка-мама вела своих утят по дороге

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:11:13+03:00

Утку и утят проводили до места назначения. Скриншот с видео Евгении Завриной

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Маму-утку с несколькими утятами заметили ярославцы на проспекте Фрунзе около ТЦ «Адмирал». Пернатые вышагивали вдоль дороги, от машин старались держаться подальше.

Автор видео вызвалась проводить многодетную мать до места назначения.

- Довела их до леса, что за техникумом, у нас там на Судостроителей озеро с утками, очень богат район утками, - рассказала Евгения Заврина.

- Наши дядьковские утки самые бесстрашные, - пишут ярославцы в соцсети.

Мама-утка ведет утят по дороге.Евгения Заврина

ИСТОЧНИК KP.RU