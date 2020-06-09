Следователи выяснят, кто устроил свалку лекарств в лесу под Ярославлем
Множество коробок с просроченными лекарственными препаратами от кашля нашли местные жители у деревни Сорокино в Туношенском сельском поселении. Срок годности лекарства закончился 14 лет назад и вместо того, чтобы утилизировать его по правилам, организация вывезла лекарство в лес. Кому принадлежат эти коробки, теперь будут выяснять следователи.
- По данному факту организована доследственная проверка. Предстоит выяснить, каким образом лекарственные препараты могли оказаться в лесу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU