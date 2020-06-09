2020-06-09T13:43:04+03:00
Общество

Следователи выяснят, кто устроил свалку лекарств в лесу под Ярославлем

Просроченные препараты нашли в Туношенском поселении
Полина Вачнадзе
Поделиться:
СКР начал доследственную проверку. Скриншот с виде группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтактеСКР начал доследственную проверку. Скриншот с виде группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте
Изменить размер текста:

Множество коробок с просроченными лекарственными препаратами от кашля нашли местные жители у деревни Сорокино в Туношенском сельском поселении. Срок годности лекарства закончился 14 лет назад и вместо того, чтобы утилизировать его по правилам, организация вывезла лекарство в лес. Кому принадлежат эти коробки, теперь будут выяснять следователи.

- По данному факту организована доследственная проверка. Предстоит выяснить, каким образом лекарственные препараты могли оказаться в лесу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области открылись ярмарки и рынки
Добрынинский мост в Ярославле могут открыть через 10 дней
Ярославский департамент здравоохранения открестился от найденных в лесу лекарств
В Ярославле утка-мама вела своих утят по дороге
Следователи выяснят, кто устроил свалку лекарств в лесу под Ярославлем
Ярославцы могут задать вопросы начальнику регионального УВД
Коронавирус в Ярославской области: заболели 67 человек, вылечились - 130
В День пивовара «Балтика» проведет онлайн-экскурсию сразу по 8 заводам
В Ярославле увеличится плата за содержание и ремонт жилья
Затянуло в омут: в Рыбинске утонул 16-летний подросток
Рыбинец лишился ценных монет при переезде
Выплаты получат буфетчики и уборщики. В Ярославской области начали выплачивать региональные надбавки медикам
Под Ярославлем нашли свалку просроченного медицинского препарата
Ярославец задолжал своим детям полмиллиона рублей по алиментам
Парад Победы в Ярославле в 2020 году: как будет проходить
В Ярославской области налог для самозанятых введут с 1 июля
Рыбинцам предлагают украсить окна ко Дню России
Ярославец, до смерти избивший сожительницу, предстанет перед судом
Новорожденных лосят-сирот из Ярославской области отправили в Костромскую
На оборудование для ярославских больниц выделят 112 миллионов рублей
Ярославец пытался пронести пистолет в суд
Ярославцев просят помочь щенку, которого хозяева выбросили с балкона