Следователи выяснят, кто устроил свалку лекарств в лесу под Ярославлем

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:43:04+03:00

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Множество коробок с просроченными лекарственными препаратами от кашля нашли местные жители у деревни Сорокино в Туношенском сельском поселении. Срок годности лекарства закончился 14 лет назад и вместо того, чтобы утилизировать его по правилам, организация вывезла лекарство в лес. Кому принадлежат эти коробки, теперь будут выяснять следователи.

- По данному факту организована доследственная проверка. Предстоит выяснить, каким образом лекарственные препараты могли оказаться в лесу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU