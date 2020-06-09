В 28 почтовых отделениях Ярославской области можно не стоять в очередях

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:07:44+03:00

Для клиентов по предварительной записи работает специальное окно. ФОТО: УФПС по Ярославской области

На прием можно записаться предварительно

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28 ярославских почтовых отделений стали оказывать долгожданную услугу – прием по предварительной записи. Чтобы не толкаться в очередях и не ждать, когда обслужат остальных клиентов, записаться нужно за час до визита на сайте почты.

В Ярославле услуга уже доступна в 17 почтовых отделениях:

150000 (г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 22)

150040 (г. Ярославль, пр-т Октября, д. 45)

150064 (г. Ярославль, ул. Бабича, д. 11)

150001 (г. Ярославль, Московский пр., д. 27/14)

150003 (г. Ярославль, пр. Ленина, д. 9)

150006 (г. Ярославль, пр. Фрунзе, д. 57)

150006 (г. Ярославль, ул. Звездная, д. 19)

150014 (г. Ярославль, ул. Свободы, д. 79/36)

150023 (г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 43)

150030 (г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 20 к. 2)

150030 (г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 35)

150042 (г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 51А)

150048 (г. Ярославль, ул. Слепнёва, д. 18)

150049 (г. Ярославль, ул. Городской вал, д. 13)

150051 (г. Ярославль, пр. Машиностроителей, д. 24)

150054 (г. Ярославль, ул. Щапова, д. 12)

150062 (г. Ярославль, пр. Авиаторов, д. 104)

Кроме того, услуга доступна в 11 отделениях почтовой связи, расположенных в районах:

152020 (г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 1а)

152025 (г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, д. 31)

152150 (г. Ростов Великий, ул. Северная, д. 44)

152610 (г. Углич, Рыбинское шоссе, д. 2а)

152900 (г. Рыбинск, ул. Захарова, д. 14)

152934 (г. Рыбинск, ул. Кирова, 30)

152914 (г. Рыбинск, мкр. Волжский, ул. Качалова, 42)

152850 (г. Пошехонье, ул. Пролетарская, 14)

152240 (г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 6)

152300 (г. Тутаев, ул. Дементьева, 11)

152730 (с. Новый Некоуз, ул. Советская, 29).

ИСТОЧНИК KP.RU