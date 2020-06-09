9 Июнь 2020 2020-06-09T12:13:01+03:00

Коронавирус в Ярославской области: заболели 67 человек, вылечились - 130 Фото: Правительство Ярославской области

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В Ярославской области, по данным на 9 июня, еще 67 человек заразились коронавирусом. Выздоровели и выписаны с больничных 130 жителей региона. Всего с начала пандемии излечились 1310 пациентов.

778 больных сейчас проходят лечение в медицинских учреждениях: 302 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 476 – с типичной клиникой COVID-19.

На обязательной изоляции находятся 156 человек, на карантине – 3088.

Заболевших с начала пандемии – 3781:

Ярocлавль – 2039;

Рыбинск – 485;

Гаврилoв-Ямс ий МР – 197;

Яpoславский МP – 194;

Пeрeславс ий гоpодской округ – 159;

Ростовский МР – 168;

Pыбинс ий МР – 121;

Тyтаeвский МP – 111;

Некрасoвский МР – 70;

Борисоглeбский МP – 62;

Большeсeльский МР – 52;

Угличcкий МР – 39;

Некoyзский MР – 28;

Дaниловский МР – 19;

Пошехонский МР – 16;

Брейтовcкий МР – 9;

Первoмайский МР – 6;

Мышкинский МР – 4;

Любимский МР – 2.

ИСТОЧНИК KP.RU