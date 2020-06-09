Коронавирус в Ярославской области: заболели 67 человек, вылечились - 130
В Ярославской области, по данным на 9 июня, еще 67 человек заразились коронавирусом. Выздоровели и выписаны с больничных 130 жителей региона. Всего с начала пандемии излечились 1310 пациентов.
778 больных сейчас проходят лечение в медицинских учреждениях: 302 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 476 – с типичной клиникой COVID-19.
На обязательной изоляции находятся 156 человек, на карантине – 3088.
Заболевших с начала пандемии – 3781:
Ярocлавль – 2039;
Рыбинск – 485;
Гаврилoв-Ямс ий МР – 197;
Яpoславский МP – 194;
Пeрeславс ий гоpодской округ – 159;
Ростовский МР – 168;
Pыбинс ий МР – 121;
Тyтаeвский МP – 111;
Некрасoвский МР – 70;
Борисоглeбский МP – 62;
Большeсeльский МР – 52;
Угличcкий МР – 39;
Некoyзский MР – 28;
Дaниловский МР – 19;
Пошехонский МР – 16;
Брейтовcкий МР – 9;
Первoмайский МР – 6;
Мышкинский МР – 4;
Любимский МР – 2.
ИСТОЧНИК KP.RU