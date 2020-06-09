2020-06-09T11:45:12+03:00
Общество

В Ярославле увеличится плата за содержание и ремонт жилья

Произойдет это с 1 июля
Полина Вачнадзе
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Если на оплату коммунальных услуг семья платит больше 22% от своего совокупного дохода, то она имеет право на получение субсидийЕсли на оплату коммунальных услуг семья платит больше 22% от своего совокупного дохода, то она имеет право на получение субсидийФото: Полина Вачнадзе
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Тариф на содержание и ремонт жилья в региональном центре будет увеличен с 1 июля, рост в среднем составит 3%. По словам первого заместителя директора ДГХ мэрии Ярославля Натальи Шетневой, на общем собрании собственники жилья могут принять размер платы для своего дома с учетом предложений от управляющей компании. Если собрания не произойдет, то расчет оплаты будет производиться в соответствии с тем тарифом, что утвердила мэрия.

Однако, как отметили в мэрии, по отдельным видам жилых помещений необходимо привести размер платы населения в соответствие с экономически обоснованными затратами, для них рост составит больше трех процентов.

Например, для квартиры 46 квадратных метров, расположенной в одно- или двухэтажном многоквартирном доме, где отсутствует централизованное горячее водоснабжение ежемесячная плата за содержание жилого помещения сейчас составляет 575 рублей. После повышения она составит 677 рублей.

Для квартиры такой же площади, расположенной в многоквартирном доме свыше двух этажей, где также отсутствует централизованное горячее водоснабжение, сегодня ежемесячный платеж за содержание жилого помещения составляет 648 рублей 14 копеек, а после повышения составит 736 рублей 14 копеек.

Вырастет стоимость и других коммунальных услуг: в среднем на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в приказе департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области. Обусловлено это увеличением МРОТ с 1 января 2020 года и повышением стоимости материалов на 1,5%.

Кстати, если на оплату коммунальных услуг семья платит больше 22% от своего совокупного дохода, то она имеет право на получение субсидий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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