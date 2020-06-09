2020-06-09T13:00:20+03:00
Общество

Ярославцы могут задать вопросы начальнику регионального УВД

Прямая линия пройдет 10 июня
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Задать свои вопросы Андрею Геннадьевичу можно будет по телефону 8(4852)20-11-99Задать свои вопросы Андрею Геннадьевичу можно будет по телефону 8(4852)20-11-99Фото: Полина Вачнадзе
Изменить размер текста:

10 июня, в среду, на вопросы ярославцев будет отвечать начальник УМВД России по Ярославской области генерал-майор Андрей Липилин.

Задать свои вопросы Андрею Геннадьевичу можно будет с 11:00 до 12:00 по телефону 8(4852)20-11-99. В прямой линии также примут участие руководители служб и подразделений областной полиции, начальники районных отделений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области открылись ярмарки и рынки
Добрынинский мост в Ярославле могут открыть через 10 дней
Ярославский департамент здравоохранения открестился от найденных в лесу лекарств
В Ярославле утка-мама вела своих утят по дороге
Следователи выяснят, кто устроил свалку лекарств в лесу под Ярославлем
Ярославцы могут задать вопросы начальнику регионального УВД
Коронавирус в Ярославской области: заболели 67 человек, вылечились - 130
В День пивовара «Балтика» проведет онлайн-экскурсию сразу по 8 заводам
В Ярославле увеличится плата за содержание и ремонт жилья
Затянуло в омут: в Рыбинске утонул 16-летний подросток
Рыбинец лишился ценных монет при переезде
Выплаты получат буфетчики и уборщики. В Ярославской области начали выплачивать региональные надбавки медикам
Под Ярославлем нашли свалку просроченного медицинского препарата
Ярославец задолжал своим детям полмиллиона рублей по алиментам
Парад Победы в Ярославле в 2020 году: как будет проходить
В Ярославской области налог для самозанятых введут с 1 июля
Рыбинцам предлагают украсить окна ко Дню России
Ярославец, до смерти избивший сожительницу, предстанет перед судом
Новорожденных лосят-сирот из Ярославской области отправили в Костромскую
На оборудование для ярославских больниц выделят 112 миллионов рублей
Ярославец пытался пронести пистолет в суд
Ярославцев просят помочь щенку, которого хозяева выбросили с балкона