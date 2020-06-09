Ярославцы могут задать вопросы начальнику регионального УВД
Прямая линия пройдет 10 июня
Задать свои вопросы Андрею Геннадьевичу можно будет по телефону 8(4852)20-11-99Фото: Полина Вачнадзе
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10 июня, в среду, на вопросы ярославцев будет отвечать начальник УМВД России по Ярославской области генерал-майор Андрей Липилин.
Задать свои вопросы Андрею Геннадьевичу можно будет с 11:00 до 12:00 по телефону 8(4852)20-11-99. В прямой линии также примут участие руководители служб и подразделений областной полиции, начальники районных отделений.
ИСТОЧНИК KP.RU