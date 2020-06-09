2020-06-09T11:13:13+03:00
Происшествия

Затянуло в омут: в Рыбинске утонул 16-летний подросток

Водолазы искали его тело до поздней ночи
Полина Вачнадзе
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По словам очевидцев, подростка затянуло в омутПо словам очевидцев, подростка затянуло в омутФото: Полина Вачнадзе
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ЧП произошло вчера вечером, 8 июня, на реке Черемуха. Молодой человек с компанией друзей пошел купаться и утонул. По словам очевидцев, его затянуло в омут. Водолазы долго искали тело, нашли его только около часа ночи.

- Следственным отделом по Рыбинску проводится доследственная проверка. Назначена судебная экспертиза, опрашиваются свидетели. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Сотрудники правоохранительных органов просят родителей провести с детьми и подростками разъяснительную беседу, которая поможет избежать трагедии. Лето только началось, а это уже второй случай: в начале июля в пруду утонул 6-летний мальчик.

При купании недопустимо:

1. плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин;

2. нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна;

3. заплывать за буйки и ограждения;

4. приближаться к судам, плотам и иным плавательным средствам;

5. прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;

6. хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.

При купании рекомендуется:

1. избегать употребления алкоголя до и во время нахождения в воде или у береговой линии. Алкоголь ухудшает чувство равновесия, координацию движений и самоконтроль;

2. не умеющим плавать, купаться только в специально оборудованных местах глубиной не более 1-2 метра;

3. категорически запрещается купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами «Купание запрещено!»

Купание категорически запрещено:

1. детям без надзора взрослых;

2. в незнакомых местах;

3. на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах (без надзора взрослых).

ИСТОЧНИК KP.RU

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