Затянуло в омут: в Рыбинске утонул 16-летний подросток
ЧП произошло вчера вечером, 8 июня, на реке Черемуха. Молодой человек с компанией друзей пошел купаться и утонул. По словам очевидцев, его затянуло в омут. Водолазы долго искали тело, нашли его только около часа ночи.
- Следственным отделом по Рыбинску проводится доследственная проверка. Назначена судебная экспертиза, опрашиваются свидетели. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.
Сотрудники правоохранительных органов просят родителей провести с детьми и подростками разъяснительную беседу, которая поможет избежать трагедии. Лето только началось, а это уже второй случай: в начале июля в пруду утонул 6-летний мальчик.
При купании недопустимо:
1. плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин;
2. нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна;
3. заплывать за буйки и ограждения;
4. приближаться к судам, плотам и иным плавательным средствам;
5. прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;
6. хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.
При купании рекомендуется:
1. избегать употребления алкоголя до и во время нахождения в воде или у береговой линии. Алкоголь ухудшает чувство равновесия, координацию движений и самоконтроль;
2. не умеющим плавать, купаться только в специально оборудованных местах глубиной не более 1-2 метра;
3. категорически запрещается купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами «Купание запрещено!»
Купание категорически запрещено:
1. детям без надзора взрослых;
2. в незнакомых местах;
3. на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах (без надзора взрослых).
ИСТОЧНИК KP.RU