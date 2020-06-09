2020-06-09T10:41:51+03:00
Происшествия

Рыбинец лишился ценных монет при переезде

Грузчики оказались нечисты на руку
Полина Вачнадзе
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Рыбинец лишился ценных монет при переездеРыбинец лишился ценных монет при переездеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В полицию Рыбинска обратился местный житель с заявлением о краже – при переезде из деревни Рыбинского района в город у него пропали 30 тысяч рублей и ценные монеты.

Причастных не пришлось долго искать, подозрение сразу пало на двух грузчиков, которые занимались переездом.

Выяснилось, что рыбинец перед переездом забыл забрать деньги и монеты из ящика стола. При погрузке купюры выпали и двое рабочих решили взять их себе. Как говорится, что упало – то пропало.

- Находясь в кузове машины с вещами, грузчики обнаружили монеты из нумизматической коллекции заявителя. Монеты были разного номинала, в том числе старинные. Их стоимость потерпевший оценил в 50 тысяч рублей. Общий ущерб по предварительным данным составляет 80 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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