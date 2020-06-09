Выплаты получат буфетчики и уборщики. В Ярославской области начали выплачивать региональные надбавки медикам

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:15:52+03:00

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В Ярославской области начали выплачивать региональные надбавки специалистам, которые задействованы в работе с коронавирусными больными.

- Выплаты будут произведены работникам, которые непосредственно оказывали скорую, первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь в условиях специализированных стационаров либо в специализированных бригадах, – сказал заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Олег Аверкин. – Отметят и тех, кто оказывал помощь в тяжелейших условиях, рискуя своим здоровьем.

По региональному постановлению, деньги получат уборщики, которые проводили санитарную обработку помещений, а также буфетчики – они кормили зараженных пациентов и тоже находились в зоне риска. При начислении областной надбавки учтут фактическое время, отработанное с COVID-пациентами.

Федеральные деньги, по словам Олега Аверкина, за апрель и частично за май по постановлению №415 выплатили уже 1200 ярославским медикам, по постановлению №484 – 1300. На эти цели в область поступило более 310 миллионов рублей, 260 уже направлены в медорганизации.

ИСТОЧНИК KP.RU