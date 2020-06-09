2020-06-09T09:38:25+03:00
Общество

Под Ярославлем нашли свалку просроченного медицинского препарата

Коробки свалены в одну кучу
Полина Вачнадзе
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Место съемки – Туношенское сельское поселение. Скриншот с виде группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтактеМесто съемки – Туношенское сельское поселение. Скриншот с виде группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте
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В социальных сетях появилось видео свалки коробок с медицинским препаратом. Автор, который решил остаться неизвестным, указал и место съемки – Туношенское сельское поселение, поворот на деревню Сорокино.

Коробки, в каждой по 24 упаковки, свалены в одну большую кучу и, судя по всему, появились здесь совсем недавно. Препарат в них один – средство от кашля, у которого срок годности закончился еще в 2006 году. Произведено лекарство было на Борщаговском химико-фармацевтическом заводе, в Украине.

Участники группы посоветовали автору видео отправить его в прокуратуру. Так что разбираться, кто таким способом решил утилизировать просроченный медикамент, будут уже правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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