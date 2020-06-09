Ярославец задолжал своим детям полмиллиона рублей по алиментам

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:43:48+03:00

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Житель Ярославля выплатил алименты сыну и дочери лишь после того, как не смог продать свою квартиру.

Горе-отец не спешил исполнять свои родительские обязанности и задолжал детям полмиллиона рублей. К тому же мужчина долгое время нигде официально не работал. Судебные приставы применяли к должнику различные меры, но результата не было. Тогда приставы решили наложить арест на сделки с квартирами, которые принадлежали ярославцу.

- Выяснилось, что у должника в собственности две квартиры, одну из них владелец решил продать. Однако обратившись в регистрирующий орган, собственник узнал, что оформить сделку не получится. Чтобы не иметь проблем с продажей имущества, мужчина быстро нашел деньги и полностью погасил долг, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU