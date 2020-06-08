Парад Победы в Ярославле в 2020 году: как будет проходить

8 Июнь 2020 2020-06-08T20:19:57+03:00

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24 июня в Ярославле пройдут торжественные, но не массовые мероприятия в честь 75-летия Великой Победы.

- Эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, но не настолько, чтобы собирать много зрителей и тем более ветеранов. Поэтому в этот день проведем мероприятия, которые не повлекут риска для жителей, но смогут создать торжественную обстановку, - сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов.

По центральным улицам города проедет военная техника и с песнями военных лет промаршируют курсанты Ярославского училища противовоздушной обороны, организуют выступление гарнизонного оркестра. Кроме того, запланирован пролет двух самолетов ДОСААФ.

26 июля в Ярославле пройдет «Бессмертный полк». Глава региона выразил надежду на то, что ветераны Великой Отечественной войны смогут принять в нем участие.

ИСТОЧНИК KP.RU