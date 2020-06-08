В Ярославской области налог для самозанятых введут с 1 июля
В Ярославской области с 1 июля начнет действовать налог для самозанятых.
- Налоговый режим для самозанятых позволяет легально вести бизнес и получать доход без рисков быть оштрафованным за незаконную предпринимательскую деятельность. Регистрация в качестве самозанятого осуществляется в добровольном порядке, - отметил губернатор региона Дмитрий Миронов.
Налог на доходы самозанятых составит 4 процента, если предприниматель предоставляет услуги физическим лицам, и 6 процентов - при предоставлении услуг юридическим лицам. Налогоплательщики будут сами определять уровень своего дохода, предоставлять декларации в налоговую не потребуется. Однако зарегистрироваться как самозанятые смогут те, чей годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей.
Чтобы перейти на специальный налоговый режим, достаточно заполнить анкету в мобильном приложении «Мой налог» или через личный кабинет на сайте налоговой службы.
ИСТОЧНИК KP.RU