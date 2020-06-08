2020-06-08T17:43:42+03:00
Общество

В Ярославской области налог для самозанятых введут с 1 июля

Соответствующий закон подписал губернатор Дмитрий Миронов
Светлана Крутикова
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Ярославцы смогут зарегистрироваться в качестве самозанятыхЯрославцы смогут зарегистрироваться в качестве самозанятыхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ярославской области с 1 июля начнет действовать налог для самозанятых.

- Налоговый режим для самозанятых позволяет легально вести бизнес и получать доход без рисков быть оштрафованным за незаконную предпринимательскую деятельность. Регистрация в качестве самозанятого осуществляется в добровольном порядке, - отметил губернатор региона Дмитрий Миронов.

Налог на доходы самозанятых составит 4 процента, если предприниматель предоставляет услуги физическим лицам, и 6 процентов - при предоставлении услуг юридическим лицам. Налогоплательщики будут сами определять уровень своего дохода, предоставлять декларации в налоговую не потребуется. Однако зарегистрироваться как самозанятые смогут те, чей годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей.

Чтобы перейти на специальный налоговый режим, достаточно заполнить анкету в мобильном приложении «Мой налог» или через личный кабинет на сайте налоговой службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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