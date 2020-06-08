2020-06-08T16:42:48+03:00
Происшествия

Ярославец, до смерти избивший сожительницу, предстанет перед судом

Преступление произошло в ноябре 2019 года
Светлана Крутикова
Поделиться:
Ярославец предстанет перед судомЯрославец предстанет перед судомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

54-летний житель Ярославля обвиняется в совершении особо тяжкого преступления.

Следствие установило, что в ноябре 2019 года мужчина и его 55-летняя сожительница вместе выпивали. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, в ходе которой ярославец жестоко избил женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась.

- В настоящее время следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

Отметим, что ранее мужчина уже был судим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области налог для самозанятых введут с 1 июля
Рыбинцам предлагают украсить окна ко Дню России
Ярославец, до смерти избивший сожительницу, предстанет перед судом
Новорожденных лосят-сирот из Ярославской области отправили в Костромскую
На оборудование для ярославских больниц выделят 112 миллионов рублей
Ярославец пытался пронести пистолет в суд
Ярославцев просят помочь щенку, которого хозяева выбросили с балкона
В Ярославле и районе за выходные поймали 11 нетрезвых водителей
Ярославец купил прописку, чтобы устроить ребенка в школу
В Ростове Великом для транспорта закроют улицу Пролетарскую
На ярославском стадионе траву пришили к футбольному полю
Как макароны и колбаса повлияли на инфляцию в Ярославской области
Еще 68 ярославцам поставлен диагноз COVID-19
В лесу Ярославского района задержали наркодилера из Иркутской области
"Заехал случайно". В Ярославле нашли водителя, выехавшего на тротуар
В Ярославле двор, заложенный кирпичом, привели в порядок. Как смогли
Ярославский филиал компании «Балтика» на онлайн-дегустации представил пять летних новинок
В Ярославле лихач устроил гонки на тротуаре
Житель Ярославской области дважды ударил ножом свою мать
В Ярославле на стене дома появилась картина "Восход солнца"
Ярославцы просят наказать соседей, жестоко убивших щенка
В Ярославле разыскивают водителя "ВАЗ", насмерть сбившего пенсионерку
Еще 70 человек за сутки заразились коронавирусом в Ярославской области
В Ярославле осудили серийного вора-интеллектуала
Друзья пришли на помощь ярославцу - злостному неплательщику алиментов
Глава Ярославской области попросил смягчить ограничения для гостиниц
В Ярославской области рабочий упал с четырехметровой высоты