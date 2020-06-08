Ярославец, до смерти избивший сожительницу, предстанет перед судом

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:42:48+03:00

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54-летний житель Ярославля обвиняется в совершении особо тяжкого преступления.

Следствие установило, что в ноябре 2019 года мужчина и его 55-летняя сожительница вместе выпивали. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, в ходе которой ярославец жестоко избил женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась.

- В настоящее время следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

Отметим, что ранее мужчина уже был судим.

ИСТОЧНИК KP.RU