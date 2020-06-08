Новорожденных лосят-сирот из Ярославской области отправили в Костромскую

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:58:59+03:00

На новое место жительства в Костромскую область отправили двух ярославских лосят-сирот Фото: Правительство Ярославской области

Они будут жить в природном заказнике «Сумароковский»

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На новое место жительства в Костромскую область отправили двух ярославских лосят-сирот. Их принял государственный природный заказник «Сумароковский».

Лосят нашли в разных районах Ярославской области – одного в Большесельском, второго – в Тутаевском, недалеко от деревни Пустово.

- После наблюдения за малышами, стало понятно, что вернуть в естественную среду обитания их уже нельзя. Некоторое время лосята находились на передержке, после чего были отправлены в природный заказник, - рассказал заместитель председателя комитета охраны животного мира департамента охраны окружающей среды Ярославской области Владимир Сафонов.

До это 12 годовалых сохатых все же удалось вернуть в лес. А еще двоих отбившихся от мам малышей приняли у себя подмосковный нацпарк «Лосиный остров» и ярославский зоопарк.

ИСТОЧНИК KP.RU