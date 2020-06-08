2020-06-08T15:32:51+03:00
Общество

На оборудование для ярославских больниц выделят 112 миллионов рублей

Техника поступит в детские медучреждения региона
Светлана Крутикова
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Для детских больниц региона закупят новое оборудованиеДля детских больниц региона закупят новое оборудованиеФото: Правительство Ярославской области
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В этом году для детских больниц приобретут 26 единиц медицинского оборудования. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделят 112 миллионов рублей. Технику направят в медучреждения Ярославля, Рыбинска, Ростова, Тутаева и Углича.

Контракт на закупку томографа стоимостью более 50 миллионов рублей уже заключили. Его установят в областной детской клинической больнице.

- Для областной детской клинической больницы купят рентгеновский компьютерный томограф, аналогов которому пока нет в госучреждениях здравоохранения, которые оказывают помощь детям. Оборудование будет использоваться для определения тактики лечения, прогноза и контроля лечения многих заболеваний, - рассказал директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.

Кроме томографа, для детских поликлиник закупят стационарные цифровые рентгеновские комплексы, портативные УЗИ-аппараты, лор-комбайны, бинокулярные офтальмоскопы, риноларингофиброскопы, а также тренажеры и велотренажеры для механотерапии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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