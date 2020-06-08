Рыбинцам предлагают украсить окна ко Дню России

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:09:59+03:00

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В этом году в Рыбинске День России отметят в основном в онлайн-формате. Горожане могут принять участие в различных челленджах, флешмобах и акциях не выходят из дома.

Например, уже сейчас можно присоединиться к всероссийской акции «Окна России», она проходит с 8 по 12 июня. Для этого нужно украсить окна своего дома надписями и рисунками, посвященными России или Рыбинску. Для оформления можно использовать краски, наклейки и трафареты. Главное условие – результат работы должен быть виден с улицы.

12 июня рыбинцев приглашают стать участниками одного большого хора и исполнить гимн нашей страны.

Вживую пройдет выступление духового оркестра имени А.Щацкого. Концерты состоятся у памятника Льву Ошанину, на бульваре Ушакова, на площадях имени П.Дерунова и маршала Жукова.

ИСТОЧНИК KP.RU