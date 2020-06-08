Ярославец пытался пронести пистолет в суд

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:01:29+03:00

Зачем ему понадобилось оружие, мужчина так и не признался

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Пневматический пистолет, спрятанный в сумке, пытался пронести в здание суда 28-летний ярославец. На вопрос судебных приставов, имеются ли у него колюще-режущие предметы и иные запрещенные вещи и вещества, мужчина промолчал, однако, от ручного металлодетектора ничего не скрыть.

Несмотря на предупреждение, ярославец отказался уходить из суда. Тогда приставам пришлось задержать нарушителя и вызвать полицию.

Зачем ему в суде понадобился пневматический пистолет, мужчина говорить отказался наотрез. В отношении молодого человека составлен протокол об административном правонарушении.

В этом году такой инцидент не был единственным. По данным пресс-службы УФССП по Ярославской области, в здания судом и помещения участков мировых судей ярославцы пытались пронести более 1800 запрещенных предметов, но в основном это были ножи и газовые баллончики.

ИСТОЧНИК KP.RU