Ярославец пытался пронести пистолет в суд
Пневматический пистолет, спрятанный в сумке, пытался пронести в здание суда 28-летний ярославец. На вопрос судебных приставов, имеются ли у него колюще-режущие предметы и иные запрещенные вещи и вещества, мужчина промолчал, однако, от ручного металлодетектора ничего не скрыть.
Несмотря на предупреждение, ярославец отказался уходить из суда. Тогда приставам пришлось задержать нарушителя и вызвать полицию.
Зачем ему в суде понадобился пневматический пистолет, мужчина говорить отказался наотрез. В отношении молодого человека составлен протокол об административном правонарушении.
В этом году такой инцидент не был единственным. По данным пресс-службы УФССП по Ярославской области, в здания судом и помещения участков мировых судей ярославцы пытались пронести более 1800 запрещенных предметов, но в основном это были ножи и газовые баллончики.
ИСТОЧНИК KP.RU