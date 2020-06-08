2020-06-08T14:08:27+03:00
Общество

В Ярославле и районе за выходные поймали 11 нетрезвых водителей

За пять месяцев к ответственности привлекли больше двух тысяч ярославцев, севших пьяными за руль
Полина Вачнадзе
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За пять месяцев к ответственности привлекли больше двух тысяч ярославцев, севших пьяными за рульЗа пять месяцев к ответственности привлекли больше двух тысяч ярославцев, севших пьяными за рульФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С вечера пятницы, 5 июня, и все выходные в Ярославле и в Ярославском районе проходили рейды, во время которых было пойманы 11 нетрезвых водителей. Всего же за пять месяцев этого года более 2100 ярославцев сели за руль пьяными и попались полицейским. Среди них были и те, кто находился в состоянии наркотического опьянения, кого поймали уже не в первый раз, а также водители, отказавшиеся от медицинского освидетельствования.

Если водитель попался в первый раз или отказался от медосвидетельствования, то ему грозит административное наказание – лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей. За повторное нарушение ПДД грозит уже уголовная статья.

Госавтоинспекция просит ярославцев не оставаться равнодушными и не позволять водителям садиться пьяными за руль. О фактах управления машиной в нетрезвом состоянии можно сообщить по телефону 30-10-10.

В Ярославле установлен водитель, который в субботу проехал по тротуару в Брагине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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