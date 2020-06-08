2020-06-08T13:35:50+03:00
Происшествия

Ярославец купил прописку, чтобы устроить ребенка в школу

Свидетельство о регистрации отец купил через Интернет
Полина Вачнадзе
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Ярославец купил прописку, чтобы устроить ребенка в школуЯрославец купил прописку, чтобы устроить ребенка в школуФото: Иван ВИСЛОВ
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51-летний ярославец обвиняется в приобретении и использовании заведомо подложного официального документа.

Мужчина хотел, чтобы его ребенок учился в определенной школе Ленинского района Ярославля, однако, зарегистрирована семья была в другом месте. Исправить эту ситуацию помог Интернет: по версии следствия, отец через сеть купил у неустановленного человека свидетельство о регистрации по месту пребывания супруги и ребенка. Эту услуга обошлась ему в 7500 рублей.

Справку он со всеми остальными документами передал в школу при зачислении туда ребенка. Но то, что она поддельная, выяснилось довольно быстро.

- Данный факт был выявлен в ходе проведенной прокуратурой района проверки. Уголовное дело уже направлено в суд, санкция статьи предусматривает наказание до 1 года лишения свободы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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