На ярославском стадионе траву пришили к футбольному полю

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:38:12+03:00

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В Ярославле проверили готовность стадиона «Шинник» к матчу ¼ Кубка России. Игра с екатеринбургским «Уралом» должна состояться 24 июня, правда, пока еще не совсем понятно, где она пройдет – окончательное решение будет принято за 10 дней до матча. Напомним, что в марте игру перенесли из-за отвратительного состояния футбольного поля в Ярославле.

Теперь городские власти всеми силами стараются исправить то впечатление от стадиона. Сейчас на «Шиннике» по федеральной программе «Наследие» идут работы по укреплению и прошивке нового газона.

- Специальная машина с помощью 88 иголок и ниток скрепляет корневую систему травяного покрытия, что позволит укрепить и вырастить надежный газон на долгие годы. Стоит отменить, что Ярославль в числе первых российский городов, где применяется технология прошивания футбольного поля, - сказал мэр города Владимир Волков.

Работы по прошивке, вживлению искусственной нити на глубину в 16 сантиметров, начались в начале месяца и продолжатся до 20 июня. На прошивку одной полосы поля уходит 6-7 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU