2020-06-08T13:04:31+03:00
Общество

В Ростове Великом для транспорта закроют улицу Пролетарскую

Там будет идти ремонт
Полина Вачнадзе
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В Ростове Великом для проезда закроют улицу ПролетарскуюВ Ростове Великом для проезда закроют улицу ПролетарскуюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Завтра, 9 июня, для проезда любого транспорта будет закрыта улица Пролетарская в Ростове Великом. У дома №85 (магазин «Гвоздь» и остановка «Лабаз» со стороны ТЦ «Рольма») будут идти ремонтные работы. Во время гидравлических испытаний на подземном трубопроводе выявлен поврежденный участок, который необходимо привести в порядок.

Работы продлятся весь день: с 8:00 до 24:00. Автобусы на это время изменят свой маршрут и будут ходить следующим образом: Пролетарская – Гладышева – Бебеля – Ярославское шоссе. По этой же дороге могут ездить и автомобили, пока длится ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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