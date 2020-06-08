В Ростове Великом для транспорта закроют улицу Пролетарскую
Завтра, 9 июня, для проезда любого транспорта будет закрыта улица Пролетарская в Ростове Великом. У дома №85 (магазин «Гвоздь» и остановка «Лабаз» со стороны ТЦ «Рольма») будут идти ремонтные работы. Во время гидравлических испытаний на подземном трубопроводе выявлен поврежденный участок, который необходимо привести в порядок.
Работы продлятся весь день: с 8:00 до 24:00. Автобусы на это время изменят свой маршрут и будут ходить следующим образом: Пролетарская – Гладышева – Бебеля – Ярославское шоссе. По этой же дороге могут ездить и автомобили, пока длится ремонт.
ИСТОЧНИК KP.RU