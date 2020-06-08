Еще 68 ярославцам поставлен диагноз COVID-19

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:23:22+03:00

За сутки вылечились от инфекции всего четыре человека Фото: Правительство Ярославской области

За сутки вылечились от инфекции всего четыре человека

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Как сообщает оперативный штаб правительства Ярославской области, по данным на 8 июня, диагноз COVID-19 поставлен еще 68 местным жителям. За сутки от инфекции вылечились всего четыре человека. Общее количество выздоровевших с начала пандемии – 1180 человек.

На данный момент госпитализировано 779 пациентов: 282 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 497 – с типичной ее клиникой.

На обязательной изоляции находятся 164 человека, на карантине – 3100.

Заболевших с начала пандемии – 3714 человек:

Ярославль – 2025,

Рыбинск – 453,

Гаврилов-Ямский район – 197,

Ярославский район – 194,

Ростовский район – 165,

Переславский городской округ – 158,

Рыбинский район – 111,

Тутаевский район – 108,

Некрасовский район – 70,

Борисоглебский район – 61,

Большесельский район – 52,

Угличский район – 39,

Некоузский район – 28,

Даниловский район – 19,

Пошехонский район – 14,

Брейтовский район – 9,

Первомайский район – 6,

Мышкинский район – 3,

Любимский район – 2.

ИСТОЧНИК KP.RU