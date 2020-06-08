Еще 68 ярославцам поставлен диагноз COVID-19
Как сообщает оперативный штаб правительства Ярославской области, по данным на 8 июня, диагноз COVID-19 поставлен еще 68 местным жителям. За сутки от инфекции вылечились всего четыре человека. Общее количество выздоровевших с начала пандемии – 1180 человек.
На данный момент госпитализировано 779 пациентов: 282 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 497 – с типичной ее клиникой.
На обязательной изоляции находятся 164 человека, на карантине – 3100.
Заболевших с начала пандемии – 3714 человек:
Ярославль – 2025,
Рыбинск – 453,
Гаврилов-Ямский район – 197,
Ярославский район – 194,
Ростовский район – 165,
Переславский городской округ – 158,
Рыбинский район – 111,
Тутаевский район – 108,
Некрасовский район – 70,
Борисоглебский район – 61,
Большесельский район – 52,
Угличский район – 39,
Некоузский район – 28,
Даниловский район – 19,
Пошехонский район – 14,
Брейтовский район – 9,
Первомайский район – 6,
Мышкинский район – 3,
Любимский район – 2.
ИСТОЧНИК KP.RU