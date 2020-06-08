2020-06-08T11:23:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 68 ярославцам поставлен диагноз COVID-19

За сутки вылечились от инфекции всего четыре человека
Полина Вачнадзе
Поделиться:
За сутки вылечились от инфекции всего четыре человекаЗа сутки вылечились от инфекции всего четыре человекаФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

Как сообщает оперативный штаб правительства Ярославской области, по данным на 8 июня, диагноз COVID-19 поставлен еще 68 местным жителям. За сутки от инфекции вылечились всего четыре человека. Общее количество выздоровевших с начала пандемии – 1180 человек.

На данный момент госпитализировано 779 пациентов: 282 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 497 – с типичной ее клиникой.

На обязательной изоляции находятся 164 человека, на карантине – 3100.

Заболевших с начала пандемии – 3714 человек:

Ярославль – 2025,

Рыбинск – 453,

Гаврилов-Ямский район – 197,

Ярославский район – 194,

Ростовский район – 165,

Переславский городской округ – 158,

Рыбинский район – 111,

Тутаевский район – 108,

Некрасовский район – 70,

Борисоглебский район – 61,

Большесельский район – 52,

Угличский район – 39,

Некоузский район – 28,

Даниловский район – 19,

Пошехонский район – 14,

Брейтовский район – 9,

Первомайский район – 6,

Мышкинский район – 3,

Любимский район – 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На ярославском стадионе траву пришили к футбольному полю
Как макароны и колбаса повлияли на инфляцию в Ярославской области
Еще 68 ярославцам поставлен диагноз COVID-19
В лесу Ярославского района задержали наркодилера из Иркутской области
"Заехал случайно". В Ярославле нашли водителя, выехавшего на тротуар
В Ярославле двор, заложенный кирпичом, привели в порядок
Ярославский филиал компании «Балтика» на онлайн-дегустации представил пять летних новинок
В Ярославле лихач устроил гонки на тротуаре
Житель Ярославской области дважды ударил ножом свою мать
В Ярославле на стене дома появилась картина "Восход солнца"
Ярославцы просят наказать соседей, жестоко убивших щенка
В Ярославле разыскивают водителя "ВАЗ", насмерть сбившего пенсионерку
Еще 70 человек за сутки заразились коронавирусом в Ярославской области
В Ярославле осудили серийного вора-интеллектуала
Друзья пришли на помощь ярославцу - злостному неплательщику алиментов
Глава Ярославской области попросил смягчить ограничения для гостиниц
В Ярославской области рабочий упал с четырехметровой высоты