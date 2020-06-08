2020-06-08T12:04:02+03:00
Общество

Как макароны и колбаса повлияли на инфляцию в Ярославской области

Специалисты рассказали, почему увеличилась цена на лимоны и чеснок
Полина Вачнадзе
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По общему итогу годовая инфляция в Ярославской области в апреле вырослаПо общему итогу годовая инфляция в Ярославской области в апреле вырослаФото: Анастасия Черникова
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В апреле у ярославцев большим спросом пользовались макароны, медицинские товары и мясные полуфабрикаты. А повышенный спрос, естественно, сказался на инфляции: если в марте, по данным регионального отделения Банка России, она составляла 3,4%, то в апреле – уже 3,6%.

Что еще, помимо макарон и колбасы в основном покупали жители регионе? В первый месяц самоизоляции хорошо расходились крупы, медицинские товары и медикаменты, что повлекло за собой повышение цен на эти товары.

Из-за ослабления рубля быстрее по сравнению с прошлым годом выросли цены на иностранные продукты – яблоки, апельсины и виноград. Объяснили в Банке России и причины инфляции на лимоны и чеснок.

- Это вызвано рядом причин: ростом импортных цен, временными ограничениями поставок из-за рубежа и ажиотажным спросом населения в связи с распространением коронавирусной инфекции, - сказали в ярославском отделении Банка России.

В то же время в регионе в апреле по сравнению с прошлым годом продолжилось снижение цен на картофель, капусту, морковь и огурцы. Отрицательная динамика цен зафиксирована и на «культурные» услуги, а также транспорт – из-за временных ограничений спрос упал или значительно сократился. В банках снизилась ключевая ставка, а вслед за ней и проценты по потребительским кредитам.

Тем не менее, по общему итогу годовая инфляция в Ярославской области в апреле выросла. Она остается выше, чем в ЦФО (2,8%) и в России (3,1%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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