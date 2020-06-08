2020-06-08T11:07:42+03:00
Происшествия

В лесу Ярославского района задержали наркодилера из Иркутской области

У него изъяли килограмм разных наркотиков
Полина Вачнадзе
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Мужчина находится под стражей.Мужчина находится под стражей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Ярославском районе, в лесополосе у дороги «ЯрославльИваново» оперативники задержали 23-летнего мужчину. У него изъяли три свертка с наркотиками. В одном было 900 граммов спайса, в другом мефедрон – более 215 граммов, в третьем – более 200 граммов «соли».

Задержанный оказался уроженцем Иркутской области, а в Ярославль приехал специально чтобы подзаработать на незаконном бизнесе. Молодой человек «работал» в интернет-магазине, и должен был делать «закладки» в разных районах Ярославля.

Уже возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере», сообщает региональная пресс-служба УМВД. Мужчина находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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