В лесу Ярославского района задержали наркодилера из Иркутской области

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:07:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославском районе, в лесополосе у дороги «Ярославль – Иваново» оперативники задержали 23-летнего мужчину. У него изъяли три свертка с наркотиками. В одном было 900 граммов спайса, в другом мефедрон – более 215 граммов, в третьем – более 200 граммов «соли».

Задержанный оказался уроженцем Иркутской области, а в Ярославль приехал специально чтобы подзаработать на незаконном бизнесе. Молодой человек «работал» в интернет-магазине, и должен был делать «закладки» в разных районах Ярославля.

Уже возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере», сообщает региональная пресс-служба УМВД. Мужчина находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU