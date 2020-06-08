"Заехал случайно". В Ярославле нашли водителя, выехавшего на тротуар
В Ярославле сотрудники полиции установили водителя белой «Шкоды», который в субботу вечером выехал на тротуар на улице Панина в Брагине. Проехав пару десятков метров, мужчина быстро развернулся на газоне и умчался. Однако его маневры попали на видео, которое оказалось в руках сотрудников правоохранительных органов. Выяснилось, что водитель - ярославец, а на тротуар, как и предполагали некоторые комментаторы в соцсетях, заехал случайно.
- Сотрудниками ГИБДД установлен водитель, управлявший автомобилем – мужчина 1979 года рождения. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Госавтоинспекция просит ярославцев, которые стали очевидцами нарушений Правил дорожного движения, сообщать о них в дежурную часть ГИБДД по телефону 30-10-10.
ИСТОЧНИК KP.RU