2020-06-08T10:48:11+03:00
Общество

"Заехал случайно". В Ярославле нашли водителя, выехавшего на тротуар

В отношении мужчины составлен протокол о нарушении ПДД
Полина Вачнадзе
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Водителя-лихача нашли. ФОТО: скриншот видео группа "Жесть Ярославля" ВКонтактеВодителя-лихача нашли. ФОТО: скриншот видео группа "Жесть Ярославля" ВКонтакте
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В Ярославле сотрудники полиции установили водителя белой «Шкоды», который в субботу вечером выехал на тротуар на улице Панина в Брагине. Проехав пару десятков метров, мужчина быстро развернулся на газоне и умчался. Однако его маневры попали на видео, которое оказалось в руках сотрудников правоохранительных органов. Выяснилось, что водитель - ярославец, а на тротуар, как и предполагали некоторые комментаторы в соцсетях, заехал случайно.

- Сотрудниками ГИБДД установлен водитель, управлявший автомобилем – мужчина 1979 года рождения. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Госавтоинспекция просит ярославцев, которые стали очевидцами нарушений Правил дорожного движения, сообщать о них в дежурную часть ГИБДД по телефону 30-10-10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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