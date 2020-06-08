В Ярославле двор, заложенный кирпичом, привели в порядок

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:05:40+03:00

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В Ярославле двор дома №1 на улице Пионерской привели в порядок. Несколько дней назад этот двор благодаря социальным сетям стал известен всему городу: местные жители, не дождавшись от властей помощи в ремонте, решили сделать его своими силами. Правда, получилось только хуже – из-за битого кирпича и строительного мусора, которым засыпали ямы, машинам во двор было не проехать.

На место тогда выезжал мэр Ярославля Владимир Волков. Он назвал такое самоуправство вандализмом и распорядился в кратчайшие сроки навести порядок. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: двор засыпали асфальтовой крошкой. Не новый асфальт, конечно, но все лучше, чем битые кирпичи.

ИСТОЧНИК KP.RU