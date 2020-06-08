2020-06-08T10:03:08+03:00
Общество

В Ярославле лихач устроил гонки на тротуаре

Его заезд попал на видеокамеры
Полина Вачнадзе
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В Ярославле лихач утроил гонки на тротуаре. ФОТО: скриншот видео группа "Жесть Ярославля" ВКонтактеВ Ярославле лихач утроил гонки на тротуаре. ФОТО: скриншот видео группа "Жесть Ярославля" ВКонтакте
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В субботу вечером, 6 июня, водитель иномарки устроил гонки на тротуаре. Видео в социальных сетях выложили очевидцы злостного нарушения правил дорожного движения.

Около дома №3 на улице Панина белая «Шкода» выехала на тротуар, по которому спокойно шли люди. Проехав несколько десятков метров на приличной скорости, водитель развернулся на газоне и уехал. Номер машины лихача на видео разобрать трудно.

В соцсетях такое вождения, мягко говоря, подверглось критике. Однако некоторые предположили, что водитель свернул на тротуар по ошибке, перепутав его со второстепенной дорогой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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