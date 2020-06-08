В Ярославле лихач устроил гонки на тротуаре

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:03:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу вечером, 6 июня, водитель иномарки устроил гонки на тротуаре. Видео в социальных сетях выложили очевидцы злостного нарушения правил дорожного движения.

Около дома №3 на улице Панина белая «Шкода» выехала на тротуар, по которому спокойно шли люди. Проехав несколько десятков метров на приличной скорости, водитель развернулся на газоне и уехал. Номер машины лихача на видео разобрать трудно.

В соцсетях такое вождения, мягко говоря, подверглось критике. Однако некоторые предположили, что водитель свернул на тротуар по ошибке, перепутав его со второстепенной дорогой.

ИСТОЧНИК KP.RU