2020-06-07T14:58:15+03:00
Общество

В Ярославле на стене дома появилась картина "Восход солнца"

Жители многоэтажки надеются, что теперь у вандалов не поднимется рука писать здесь нецензурщину
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Жители многоэтажки надеются, что у вандалов не поднимется рука писать здесь нецензурщинуЖители многоэтажки надеются, что у вандалов не поднимется рука писать здесь нецензурщинуФото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

На днях на стене одного из домов на улице Елены Колесовой в Брагине появилась картина с изображением восхода солнца. Нарисовал ее художник Григорий Сидяков, работы которого украшают уже почти все районы Ярославля. На работу ушло три дня и около 10 баллончиков краски.

- Картина выполнена по фотографии. Хотелось создать работу, которая бы понравилась всем людям. Уже получил много откликов в социальных сетях. Уличные картины, которые я создаю, - это искусство для всех. Их можно увидеть, просто проходя мимо, для этого не обязательно идти в галерею, - сказал Григорий Сидяков.

Жители же дома надеются, что "Восход солнца" теперь надолго избавит их от "творчества" вандалов.

- Мы хотели привнести красоту в наш двор. И кроме того, хотели сделать так, чтобы у хулиганов больше не поднялась рука писать здесь нецензурные выражения, как было раньше. Конечно, нам очень понравилось, как и вообще жителям микрорайона. Прохожие останавливаются, фотографируют и любуются, - сказал житель дома № 66 на улице Елены Колесовой Андрей Глянцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Ярославской области дважды ударил ножом свою мать
В Ярославле на стене дома появилась картина "Восход солнца"
Ярославцы просят наказать соседей, жестоко убивших щенков
В Ярославле разыскивают водителя "ВАЗ", насмерть сбившего пенсионерку
Еще 70 человек за сутки заразились коронавирусом в Ярославской области
В Ярославле осудили серийного вора-интеллектуала
Друзья пришли на помощь ярославцу - злостному неплательщику алиментов
Глава Ярославской области попросил смягчить ограничения для гостиниц
В Ярославской области рабочий упал с четырехметровой высоты
В Ярославской области автобус сбил мальчика на самокате
Коронавирус в Ярославской области на 6 июня: заболели 75 человек, вылечились - 162
Первый этап снятия ограничений в Ярославской области: что откроется 8 июня
На Ярославскую область идет непогода
"Ваня, живи". Рыбинцы вышли на Красную площадь поддержать больного земляка
В Ярославле ремонтируют Толгский монастырь
ВТБ в Ярославле поддержал клиентов более чем на 2,5 млрд рублей
В Ярославле серийный вор написал явку с повинной
В Ярославле пенсионерка отдала мошенникам 670 тысяч рублей
Домой вернули 126 ярославцев, застрявших из-за пандемии за границей
За месяц проекта «Принеси пользу своему городу» в Ярославле собрали на переработку 4,5 тонны вторсырья
В Ярославле мужчина до смерти избил сожительницу и спокойно ушел из дома
В Переславле демонтировали незаконно построенные автомойку и шиномонтаж
В Ярославской области спасатели пришли на помощь 6-летней девочке
В Ярославской инфекционке сменился главный врач
Ярославцы могут проголосовать по поправкам в Конституцию по месту проживания
Жители ЦФО приобрели 100 000 камер видеонаблюдения «Ростелекома»
В Ярославской области спасли серфингистов, которых унесло от берега
В Ярославле начали ремонтировать улицу Закгейма
В Ярославской области еще 71 человек заболел коронавирусом