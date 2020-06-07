В Ярославле на стене дома появилась картина "Восход солнца"

7 Июнь 2020 2020-06-07T14:58:15+03:00

Жители многоэтажки надеются, что теперь у вандалов не поднимется рука писать здесь нецензурщину

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На днях на стене одного из домов на улице Елены Колесовой в Брагине появилась картина с изображением восхода солнца. Нарисовал ее художник Григорий Сидяков, работы которого украшают уже почти все районы Ярославля. На работу ушло три дня и около 10 баллончиков краски.

- Картина выполнена по фотографии. Хотелось создать работу, которая бы понравилась всем людям. Уже получил много откликов в социальных сетях. Уличные картины, которые я создаю, - это искусство для всех. Их можно увидеть, просто проходя мимо, для этого не обязательно идти в галерею, - сказал Григорий Сидяков.

Жители же дома надеются, что "Восход солнца" теперь надолго избавит их от "творчества" вандалов.

- Мы хотели привнести красоту в наш двор. И кроме того, хотели сделать так, чтобы у хулиганов больше не поднялась рука писать здесь нецензурные выражения, как было раньше. Конечно, нам очень понравилось, как и вообще жителям микрорайона. Прохожие останавливаются, фотографируют и любуются, - сказал житель дома № 66 на улице Елены Колесовой Андрей Глянцев.

ИСТОЧНИК KP.RU