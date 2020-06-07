Житель Ярославской области дважды ударил ножом свою мать

7 Июнь 2020 2020-06-07T17:31:01+03:00

Мужчина на 5 лет отправится в места не столь отдаленные Фото: Светлана Макеева

Женщина выжила, а сын на 5 лет отправится в места не столь отдаленные

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Пожилая жительница Гаврилов-Ямского района чуть было не отправилась на тот свет из-за своего пьяного сына. В январе этого года во время семейной ссоры 50-летний мужчина схватил нож и дважды ударил им родную мать. Удары пришлись на грудь и живот. Каким-то чудом женщина выжила.

Было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ, то есть причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину.

Суд учел, что мужчину не раз штрафовали по административным статьям, а это преступление он совершил, находясь под административным надзором полиции. Кроме того, обвиняемый страдает алкоголизмом.

- Подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU