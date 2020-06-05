2020-06-05T10:44:25+03:00
Происшествия

В Ярославле осудили мошенницу, вынуждавшую пенсионеров покупать фильтры для воды

На ней 19 эпизодов мошенничества и одна попытка продать ненужный фильтр
Полина Вачнадзе
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Чтобы попасть в квартиры к будущим жертвам, мошенники сначала им звонили и предупреждали о проверках водыЧтобы попасть в квартиры к будущим жертвам, мошенники сначала им звонили и предупреждали о проверках водыФото: Полина Вачнадзе
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Кировский суд Ярославля вынес приговор 42-летней женщине, одной из участниц группы мошенников. Злоумышленники практически вынуждали пенсионеров купить у них фильтры для воды, проводя перед ними эксперимент, якобы доказывающий, что та вода, которую они пьют, непригодна для употребления.

Чтобы попасть в квартиры к будущим жертвам, мошенники сначала им звонили и предупреждали о проверках воды.

- После предварительного звонка, имитировали проверку, используя прибор для проведения электролиза воды, показывали опыт, после которого в воде выпадал осадок в виде темных хлопьев, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Естественно, на пожилых людей это оказывало неизгладимое впечатление и они были готовы купить фильтр за любые деньги, лишь бы не травиться этой жидкостью.

Чтобы все выглядело серьезно, с пенсионерами подписывали договор о приобретении и установке фильтров, но все бланки и печати были поддельными. На доверчивых ярославцах мошенники успели заработать более полумиллиона рублей. А потом попались в руки полиции.

Вина осужденной была доказана по 19 эпизодам мошенничества и одному покушению на мошенничество. Женщина во всем призналась и попросила о досудебном соглашении. Ее приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, но по ряду причин исполнение наказания было отсрочено.

Расследование уголовного дела в отношении других участников группы продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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