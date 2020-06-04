2020-06-04T17:07:40+03:00
Общество

МегаФон в Ярославской области начал продавать сим-карты в магазинах у дома и в интернет-магазине Wildberries

Активировать сим-карту можно самостоятельно через мобильное приложение МегаФона
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Доставка из интернет-магазина Wildberries доступна курьером или в пунктах самовывозаДоставка из интернет-магазина Wildberries доступна курьером или в пунктах самовывоза
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МегаФон запустил продажи сим-карт с саморегистрацией в несетевой рознице в Ярославской области. Возможность купить сим-карту в магазине у дома или с доставкой особенно актуальна в условиях, когда многие абоненты вынуждены соблюдать режим самоизоляции и сократить перемещения по городу.

К крупным розничным сетям, где можно было приобрести сим-карту с саморегистрацией, МегаФон добавил более 1,5 тыс. торговых точек по всей стране. С сегодняшнего дня подключиться к оператору можно в Ярославле и районных центрах области, посетив продуктовый или промтоварный магазин вблизи дома. Доставка из интернет-магазина Wildberries доступна курьером или в пунктах самовывоза в Ярославле, Ростове, Тутаеве и Некрасовском, Гаврилов-Яме. Семибратово, Угличе, Рыбинске, Данилове, Переславль-Залесском.

- С января мы активно расширяем дистрибуцию сим-карт в онлайн- и оффлайн-каналах и наблюдаем двукратный прирост продаж ежемесячно. На оффлайновые магазины приходится 70% продаж сим-карт с саморегистрацией. Для тех, кто старается сейчас посещать только магазины в шаговой доступности, мы добавили сим-карты в ассортимент небольших торговых точек. Это позволит нашим абонентам оставаться на связи без посещения специализированных салонов, - отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Активировать сим-карту можно самостоятельно в любое удобное время через мобильное приложение МегаФона, в том числе с авторизацией через портал госуслуг. Такая активация займет не более 5-10 минут. Приложение позволяет распознать лицо клиента, верифицировать фото в паспорте и автоматически заполнить электронный договор. При регистрации абонент может выбрать любой из действующих тарифов.

Сим-карты с саморегистрацией можно приобрести в Универсальных кассах, а также, онлайн в интернет-магазине МегаФона, TMall, Связной.

МегаФон запустил продажи сим-карт с саморегистрацией в несетевой рознице

МегаФон запустил продажи сим-карт с саморегистрацией в несетевой рознице

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