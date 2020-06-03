В Ярославской области выявили более 200 нарушителей масочного режима

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:46:23+03:00

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В Ярославле проверяют соблюдение масочного режима. Вчера, 2 июня, сотрудники полиции совместно с представителями департамента транспорта провели рейд на автовокзале. Нарушителей не нашли, все были в масках.

- Масочный режим действует на территории региона с 16 мая. На сегодняшний день в отношении 201 человека составили протоколы об административных правонарушениях. Протоколы направили в районные суды. Там решат, вынести нарушителям предупреждение или оштрафовать, - сообщают в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

Напомним, ранее Кировский районный суд рассмотрел первое дело о нарушении масочного режима. Мужчина, которого задержали на железнодорожном вокзале, отделался предупреждением.

ИСТОЧНИК KP.RU