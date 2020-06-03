2020-06-03T08:51:56+03:00
Общество

В Ярославле ищут 11-летнего подростка

Девочка ушла из дома 2 июня и не вернулась
Светлана Крутикова
Поделиться:
В Ярославле ищут 11-летнюю Веру Сосновкину. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтактеВ Ярославле ищут 11-летнюю Веру Сосновкину. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтакте
Изменить размер текста:

В Ярославле ищут 11-летнюю Веру Сосновкину. Девочка ушла из дома во Фрунзенском районе 2 июня. С того момента ее никто не видел.

Рост девочки около 150 сантиметров, она среднего телосложения, темно-русые вьющиеся волосы до плеч, серые глаза. Пропавшая была одета в светло-фиолетовую куртку, светло-коричневые брюки. На ногах - серые кроссовки. Носит очки в оранжевой оправе.

Если вы видели Веру или знаете что-то о его местоположении, сообщите в полицию по телефонам «02», с сотового «102», «112» или по номеру горячей линии ЯрСпаса – 8 (910) 964-08-38.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На велосипедах в масках: в Ярославле прошел мини велопробег
Ярославец выплатил ребенку алименты, когда не смог продать квартиру
В Ярославской области детские площадки проверят на безопасность
Коронавирус в Ярославской области: заболели - 72, выздоровели - 70
Ярославна попросила знакомого купить продукты и осталась без денег и без еды
В Ярославле продлили маршруты автобусов № 6 и 96
В Ярославской области выявили более 200 нарушителей масочного режима
В ярославском СИЗО больше не принимают передачи от родственников
В Ярославле ищут 11-летнего подростка
В Ярославской области жениться и развестись нельзя до июля
В Рыбинске изменилось расписание автобуса от вокзала до "Дружбы"
В Ярославском отделении Сбербанка стартовала выдача кредитов по госпрограмме кредитования под 2%
Ярославские спасатели убрали мусор со дна Которосли
Директор ярославской школы назвала книгу с понятной для пятиклассников биографией Уальда
В Ярославле начали реконструировать площадь Труда
COVID-пациентов начали лечить ярославским препаратом
Ярославца будут судить за кражу крема для зубных протезов
В Ярославской области отремонтируют «туристические» дороги
В Ярославской области три объекта стали памятниками
В Ярославле умер актер Волковского театра Владимир Шибанков
Мэр Ярославля осмотрел двор, где лужи заложили битым кирпичом
Бухгалтера из Ярославской области будут судить за многомиллионные хищения
В Ярославской области число выздоровевших от COVID-19 почти сравнялось с числом заболевших
Специалисты не нашли слива нечистот в озеро Неро в Ростове
В Ярославской области утонул 6-летний ребенок
Дежурная группа в рыбинском детсаду закрывается на карантин