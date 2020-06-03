В Ярославле ищут 11-летнего подростка
Девочка ушла из дома 2 июня и не вернулась
В Ярославле ищут 11-летнюю Веру Сосновкину. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтакте
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В Ярославле ищут 11-летнюю Веру Сосновкину. Девочка ушла из дома во Фрунзенском районе 2 июня. С того момента ее никто не видел.
Рост девочки около 150 сантиметров, она среднего телосложения, темно-русые вьющиеся волосы до плеч, серые глаза. Пропавшая была одета в светло-фиолетовую куртку, светло-коричневые брюки. На ногах - серые кроссовки. Носит очки в оранжевой оправе.
Если вы видели Веру или знаете что-то о его местоположении, сообщите в полицию по телефонам «02», с сотового «102», «112» или по номеру горячей линии ЯрСпаса – 8 (910) 964-08-38.
ИСТОЧНИК KP.RU