В Ярославле ищут 11-летнего подростка

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:51:56+03:00

Девочка ушла из дома 2 июня и не вернулась

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В Ярославле ищут 11-летнюю Веру Сосновкину. Девочка ушла из дома во Фрунзенском районе 2 июня. С того момента ее никто не видел.

Рост девочки около 150 сантиметров, она среднего телосложения, темно-русые вьющиеся волосы до плеч, серые глаза. Пропавшая была одета в светло-фиолетовую куртку, светло-коричневые брюки. На ногах - серые кроссовки. Носит очки в оранжевой оправе.

Если вы видели Веру или знаете что-то о его местоположении, сообщите в полицию по телефонам «02», с сотового «102», «112» или по номеру горячей линии ЯрСпаса – 8 (910) 964-08-38.

ИСТОЧНИК KP.RU