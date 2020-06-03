В Ярославской области жениться и развестись нельзя до июля

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:20:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области, несмотря на информацию, полученную ранее, жениться в июне будет нельзя. Как, впрочем, и развестись - ограничительные меры по работе ЗАГСов сохраняются как минимум на месяц.

Кто уже подал заявление на первый летний месяц, могут обратиться в ЗАГС и согласовать новую дату свадьбы. Для этого нужно отправить письмо на электронную почту отдела, после чего сотрудник перезвонит для уточнения другой даты торжества.

Пока что регистрация брака происходит только в исключительных случаях. К ним относится беременность невесты, состояние здоровья молодоженов или длительная командировка одного из них. При этом церемония проходит без гостей.

Продляется и прием новых заявлений на расторжение брака. Регистрация по ранее принятым заявлениям будет происходить в назначенные даты.

ИСТОЧНИК KP.RU