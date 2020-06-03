В ярославском СИЗО больше не принимают передачи от родственников

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:18:50+03:00

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СИЗО №1, как сообщает пресс-служба УФСИН России по Ярославской области, ушло на карантин. Респираторное заболевание выявили у одного из заключенных. Болезнь протекает в бессимптомной форме, пациент находится под наблюдением врачей. У всех, кто с ним контактировал, взяли анализы на коронавирус.

С 16 марта в учреждениях исполнительной системы запрещены длительные свидания с родственниками. Из-за болезни заключенного пришлось ввести дополнительные меры защиты от инфекции.

Теперь прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных будет вести только СИЗО №2, который находится в Рыбинске. Спецконтингент пока не будут вывозить на судебно-следственные действия. Чтобы пройти к своим подзащитным, адвокаты должны будут надеть маску, бахилы и перчатки, а также измерить температуру. Кроме того, для встреч оборудовали специальные помещения со стеклянными перегородками, чтобы обеспечить изоляцию людей друг от друга.

С 1 июня в СИЗО-1 нельзя будет передать посылки ни обвиняемым, ни осужденным. Но родственники могут дистанционного купить продукты питания и товары первой необходимости для своих близких через специальный сервис УФСИН. Такая система работы продлится до особого распоряжения.

ИСТОЧНИК KP.RU