Герда, Хелми, Берта? В ярославском зоопарке родился олененок

1 Июнь 2020 2020-06-01T21:05:22+03:00

Имя малышке по доброй традиции будут выбирать ярославцы. Скриншот с видео в группе "Ярославский зоопарк" ВКонтакте

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В ярославском зоопарке появился новый обитатель - в семье северных оленей пополнение. Совсем недавно на свет появился олененок. Уже известно, что это девочка.

Имя ей по доброй традиции выберут сами ярославцы. Для того, чтобы принять участие в голосовании, а может быть и стать автором прозвища для новорожденной, нужно быть подписчиком группы зоопарка в социальной сети "В контакте". Свой вариант имени нужно предложить в комментариях к посту. Победителем станет тот, чей комментарий наберет наибольшее количество лайков. Итоги будут подведены 5 июня.

Уже появились варианты Герда, Хелми, Берта и Snow Queen.

ИСТОЧНИК KP.RU