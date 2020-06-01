Герда, Хелми, Берта? В ярославском зоопарке родился олененок
В ярославском зоопарке появился новый обитатель - в семье северных оленей пополнение. Совсем недавно на свет появился олененок. Уже известно, что это девочка.
Имя ей по доброй традиции выберут сами ярославцы. Для того, чтобы принять участие в голосовании, а может быть и стать автором прозвища для новорожденной, нужно быть подписчиком группы зоопарка в социальной сети "В контакте". Свой вариант имени нужно предложить в комментариях к посту. Победителем станет тот, чей комментарий наберет наибольшее количество лайков. Итоги будут подведены 5 июня.
Уже появились варианты Герда, Хелми, Берта и Snow Queen.
ИСТОЧНИК KP.RU