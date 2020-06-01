2020-06-01T21:05:22+03:00
Дом. Семья

Герда, Хелми, Берта? В ярославском зоопарке родился олененок

Имя малышке по доброй традиции будут выбирать ярославцы
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Имя малышке по доброй традиции будут выбирать ярославцы. Скриншот с видео в группе "Ярославский зоопарк" ВКонтактеИмя малышке по доброй традиции будут выбирать ярославцы. Скриншот с видео в группе "Ярославский зоопарк" ВКонтакте
Изменить размер текста:

В ярославском зоопарке появился новый обитатель - в семье северных оленей пополнение. Совсем недавно на свет появился олененок. Уже известно, что это девочка.

Имя ей по доброй традиции выберут сами ярославцы. Для того, чтобы принять участие в голосовании, а может быть и стать автором прозвища для новорожденной, нужно быть подписчиком группы зоопарка в социальной сети "В контакте". Свой вариант имени нужно предложить в комментариях к посту. Победителем станет тот, чей комментарий наберет наибольшее количество лайков. Итоги будут подведены 5 июня.

Уже появились варианты Герда, Хелми, Берта и Snow Queen.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Герда, Хелми, Берта? В ярославском зоопарке родился олененок
"Это нормально? В 5 классе!". Ярославну возмутило школьное задание на лето
Ярославский депутат предложил ввести новый налог
К ярославцам вновь пришел сохатый
В Ярославле начали сносить старые школьные мастерские
«Убью! Зарежу»: в Ярославле брат чуть не убил брата ножницами за долги
В Ярославской области открылся сезон охоты на кабанов
Первое дело: в Ярославле нарушитель масочного режима отделался предупреждением
Ростовцы просят уволить директора водоканала
Переславский детский дом вышел с самоизоляции
Ярославцу грозит 12 лет за смерть друга
В Ярославской области еще 78 человек заразились коронавирусом
Переславский художник погиб, спасая дочь на пожаре
Сотрудник ярославского телеканала подхватил коронавирус
В дело о «рыбной» воде в Ростове вмешалась прокуратура
Прокуратура проверит, почему в Переславской больнице умерла девочка
За ремонт двора жители Рыбинска заплатили больше миллиона рублей
В Ярославле ищут 33-летнего Андрея Ерина